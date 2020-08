Was dem Berliner die Currywurst und dem Norddeutschen das Fischbrötchen, ist dem Rimineser die Piadina. "No", sagt Guiliano Canzian, Inhaber und Küchenchef der Piadineria Nud e Crud in Rimini, "eine echte Piadina Romagnola ist überhaupt nicht pappig. Sie ist zart, stellenweise etwas knusprig. Bei uns wird der Teig jeden Tag frisch zubereitet, wie sich das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...