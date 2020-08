Welche Themen sind am Freitagmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Heute unter anderem im Blick: US-Präsident Donald Trump geht gegen die chinesischen Firmen hinter WeChat und TikTok vor, Trump heizt den Handelsstreit mit Kanada wieder an und das Robert-Koch-Institut meldet 1147 Neuinfektionen in Deutschland.

