Hannover Rück CFO Roland Vogel wechselt in den Ruhestand - Clemens Jungsthöfel von HDI Global übernimmtDGAP-News: Hannover Rück SE / Schlagwort(e): Personalie Hannover Rück CFO Roland Vogel wechselt in den Ruhestand - Clemens Jungsthöfel von HDI Global übernimmt07.08.2020 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.UnternehmensmeldungHannover Rück CFO Roland Vogel wechselt in den Ruhestand - Clemens Jungsthöfel von HDI Global übernimmt* Clemens Jungsthöfel wird zum 1.September 2020 in den Vorstand der Hannover Rück und der E+S Rück berufen* Roland Vogel beendet zum 30. September 2020 seine Mandate im Vorstand der Hannover Rück und der E+S RückHannover, 7. August 2020: Nach mehr als 30 Jahren besonders erfolgreicher Tätigkeit bei der Hannover Rück geht Finanzvorstand Roland Vogel (60) zum 30. September 2020 in den Ruhestand. Ihm folgt Clemens Jungsthöfel (49), derzeit Finanzvorstand der HDI Global SE.Roland Vogel wird der Hannover Rück mit seiner ausgewiesenen Expertise auch weiterhin beratend zur Verfügung stehen und im Interesse der Hannover Rück in einzelnen Gesellschaften als Mitglied des Aufsichtsrats oder Beirats tätig sein.In den mehr als 30 Jahren bei der Hannover Rück hat er den Konzern erfolgreich durch die Finanzkrise 2008 / 2009 manövriert und zudem auf Solvency II vorbereitet. Er hat erheblich dazu beigetragen, den Wert und das Ansehen der Hannover Rück für alle Stakeholder zu steigern."Im Namen der Aufsichtsräte der Hannover Rück und der E+S Rückversicherung danke ich Roland Vogel sehr für seine verdienstvolle Tätigkeit", sagte Torsten Leue, Aufsichtsratsvorsitzender der Hannover Rück. "Unsere besondere Anerkennung gilt seinem äußerst wertvollen Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung des Hannover Rück-Konzerns in den vergangenen 11 Jahren als Finanzvorstand und der außerordentlich positiven Wertentwicklung der Hannover Rück-Aktie.""Ich danke Roland Vogel sehr für seine großartige und sehr erfolgreiche Arbeit für unseren Konzern", sagte Jean-Jacques Henchoz, Vorstandsvorsitzender der Hannover Rück. "Er hat mit seiner Expertise, seiner Verbindlichkeit und seiner Menschlichkeit einen äußerst positiven Wertbeitrag für die Hannover Rück erbracht. Ich danke Roland Vogel auch dafür, dass er mich seit meinem Antritt als Vorstandsvorsitzender unterstützt hat."Sein Nachfolger Clemens Jungsthöfel ist seit Mai 2018 im Vorstand der HDI Global SE für die Bereiche Controlling, Risikomanagement, Unternehmensentwicklung sowie passive Rückversicherung verantwortlich. Er hat bei HDI Global sehr erfolgreich die Sanierung des Feuergeschäfts begleitet und den Finanzbereich erfolgreich neu strukturiert.Der versierte Finanz- und Versicherungsexperte war zuvor bei der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG Partner für die Prüfung und Beratung von Versicherungsunternehmen. Er ist Wirtschaftsprüfer, Steuerberater sowie gelernter Versicherungskaufmann. Schwerpunkte seiner Tätigkeiten bei KPMG waren international tätige Versicherungsgruppen einschließlich Industrie-, Spezial- und Rückversicherungsunternehmen."Clemens Jungsthöfel kenne ich aus zahlreichen Gesprächen sehr gut", sagte Jean-Jacques Henchoz. "Mit seiner umfassenden Finanzerfahrung und seinem Kulturverständnis passt er exzellent zur Hannover Rück. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm.""Clemens Jungsthöfel ist ein sehr erfahrener, versierter und angesehener Finanzfachmann," sagte Torsten Leue. "Ich freue mich sehr, ihn für die im MDAX gelistete Hannover Rück SE gewonnen zu haben und wünsche ihm viel Erfolg für seine neue Tätigkeit."Die Hannover Rück ist mit einem Bruttoprämienvolumen von mehr als 22 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit mehr als 3.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 150 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". 