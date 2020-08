München (ots) - Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfache Vertragsverwaltung im KundenkontoCHECK24 ist bester Dienstleister in der Kategorie "Portale Versicherungsvergleich". Das ergab eine Untersuchung des Beratungs- und Analyseinstituts ServiceValue im Auftrag der Tageszeitung Handelsblatt.* CHECK24 sicherte sich den ersten Platz z. B. vor Verivox und Biallo.In der repräsentativen Online-Umfrage wurden über 109.000 Kundenurteile zu insgesamt 555 Dienstleistern aus 19 Kategorien eingeholt. Anhand einer sechsstufigen Skala fragten die Experten von ServiceValue danach, wie Kunden einen Dienstleister im Vergleich zu anderen innerhalb der gleichen Kategorie bewerten. Berücksichtigt wurden nur die Antworten von Befragten, die in den vergangenen 24 Monaten Leistungen des Dienstleisters in Anspruch genommen haben.Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfache Vertragsverwaltung im KundenkontoBei sämtlichen Fragen zu Versicherungsprodukten helfen die CHECK24-Versicherungsexperten im persönlichen Beratungsgespräch per E-Mail oder Telefon. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kunden ihre Versicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einach optimieren und gleichzeitig sparen.*Quelle: Handelsblatt: https://bit.ly/3gnoRde [3.8.2020]Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Julia Leopold, Public Relations Managerin, Tel. +49 89 2000 47 1174, julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73164/4673033