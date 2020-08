Die Deutsche Börse ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Wirecard im Auswahlindex DAX. Aktuell deutet alles darauf hin, dass Delivery Hero wohl noch in diesem Monat aufsteigen wird. Unser Musterdepotwert Symrise, ebenfalls ganz heiß als DAX-Kandidat gehandelt, wird das Nachsehen haben.Für das durch den Wirecard-Skandal angekratzte Image des Leitindex wäre die Aufnahme des Duft- und Aromastoff-Herstellers allerdings sinnvoller. Die Holzmindener sind selbst in der Corona-Krise äußerst profitabel. Im 1. Hj. kletterte der Umsatz um 7,6% auf rd. 1,8 Mrd. Euro, das EBITDA legte sogar 11,9% zu und erreichte 393 Mio. Euro. Die Marge stieg dadurch von 20,2 auf 21,6%. Davon kann Delivery Hero wohl noch ziemlich lange träumen. Symrise-Chef Heinz-Jürgen Bertram konnte sich in der Q2-Telefonkonferenz am Donnerstag (6.8.) denn auch den kleinen Seitenhieb nicht verkneifen, ...

