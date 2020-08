Der asiatische Handel wird heute früh vor allem von den verbalen Ausbrüchen des US-Präsidenten überschattet. Trump weitete seine Drohungen und Verbote in der Nacht aus. Er drohte wiederholt der chinesischen ByteDance, dass dessen App TikTok innerhalb von 45 Tagen der Geschäftsbetrieb in den USA untersagt wird. Die USA legten keinerlei Beweise vor, warum TikTok nicht mehr für Amerikaner zur Verfügung stehen sollte. Zusätzlich zu ByteDance griff Trump nun auch noch die chinesische Tencent an und drohte dem Unternehmen, dass die App WeChat in den USA verboten werden soll. Auch hier fehlen jegliche Beweise für ein gravierendes Fehlverhalten. Die US-Administration scheint sich willkürlich erfolgreiche chinesische Unternehmen auszusuchen und zu bedrohen.

