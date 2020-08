Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Am Mittwoch ging es für den DAX um rund 0,5 Prozent nach oben. Und eben diese 0,5 Prozent hat er gestern wieder abgegeben. Im Handelsverlauf präsentierte er sich noch recht volatil und notierte auch zeitweilig deutlich im Plus. Marktidee: Facebook. Facebook hat in der vergangenen Woche Zahlen vorgelegt und die Märkte voll und ganz überzeugt. Auch der jüngste Werbeboykott vieler Firmen scheint zu bröckeln. Die Aktie legte vor diesem Hintergrund kräftig zu und erreichte gestern ein neues Rekordhoch. Damit ergeben sich auf der Oberseite gleich drei neue Kursziele.