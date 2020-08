The following instruments on XETRA do have their first trading day 07.08.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 07.08.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000BLB82Q2 BAY.LDSBK.IS. 20/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DB9U2S1 DT.BANK ANL 20/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0CY2 DZ BANK IS.A1458 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0CZ9 DZ BANK IS.A1459 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0XS66 DEKA FESTZINS ANL 20/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB3B73 NORDLB 20/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB3B81 NORDLB 20/26 BD00 BON EUR NCA XFRA US046353AV09 ASTRAZENECA 20/26 BD01 BON USD NCA XFRA US046353AW81 ASTRAZENECA 20/30 BD01 BON USD NCA XFRA US046353AX64 ASTRAZENECA 20/50 BD01 BON USD NCA XFRA USH3698DDA93 CR.SUISSE GR 20/UND FLR BD01 BON USD NCA XFRA USU2214YAB66 ARCONIC 20/25 REGS BD01 BON USD NCA WRE1 XFRA AU0000090060 EUROPA MET. LTD POST CONS EQ00 EQU EUR NCA LRAA XFRA CA3807191042 AURA RESOURCES INC. EQ00 EQU EUR NCA 5G7 XFRA CA8661201167 SUMMIT INDUSTR.INC.REIT EQ00 EQU EUR NCA 5K9 XFRA GB0000600931 BRAEMAR SHIPPING SVCS PLC EQ00 EQU EUR NCA 5L7 XFRA GB00BG382L74 TRITAX EUROBOX PLC LS-,01 EQ00 EQU EUR NCA 5L6 XFRA GB00BGDLPW84 TRI-STAR RES.PLC LS 0,05 EQ00 EQU EUR NCA 5K8 XFRA GB0002341666 CREIGHTONS LS-,20 EQ01 EQU EUR NCA 5K7 XFRA GB0004762810 JOHNSON SVC. LS-,10 EQ01 EQU EUR NCA 5LF XFRA SE0000353898 MULTIQ INTERNATIONAL SK 1 EQ01 EQU EUR NCA 5LU XFRA SE0008091664 SIMRIS ALG AB B EQ01 EQU EUR NCA 5L8 XFRA SE0008212161 SVENSKA AEROGEL HOLDING EQ01 EQU EUR NCA 5LL XFRA SE0009664188 XM REALITY AB EQ01 EQU EUR N