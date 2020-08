FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.08.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.08.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

GLJ XFRA DE000A161N30 GRENKE AG NA O.N.

TNM2 XFRA FR0013505062 TECHNICOLOR INH. EO 0,01

G9LN XFRA GB00BDGJ2R22 COLUMBUS ENERGY R.LS-0005

BDO XFRA US18270P1093 CLARUS CORP.

