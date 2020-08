FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.08.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 10.08.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.08.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.08.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

WTDX XFRA DE000A14SLH0 WISDOMTR.JAP.EQ.U.E.DLHDZ

WTDZ XFRA DE000A2DJWH8 WISDOMTR.INDIA QUAL. DLDZ

WTD0 XFRA DE000A2DJWJ4 WISDOMTR.INDIA QUAL.DLADZ

WTEB XFRA DE000A2JRN56 WISDOMTR.AT1 COC.B.HEODDZ

WTEH XFRA DE000A2JRN64 WISDOMTR.ENH.COMM. HEOADZ

