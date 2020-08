FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.08.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 10.08.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.08.2020AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.08.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEWTEA XFRA DE000A140SG3 WISDOMTREE E.A.EQ.INC.DZPAG XFRA DE000A2LQ850 PREOS REAL ESTATE NA O.N.GRJ XFRA IT0001398541 GEDI GRUPPO EDITORIALE2NN XFRA NL0010773842 NN GROUP NV EO -,12AAQ XFRA DE0005066609 AAP IMPLANTATE AGWTI2 XFRA DE000A2N7NJ6 WISDOMTR. ART.INT. DLADZWTIM XFRA DE000A2AHL91 WISDOMTR.EO.QU.DV.GR.EADZMXR XFRA CA57776G1063 MAWSON RES (NEW)WTDY XFRA DE000A2AS9T2 WISDOMTR.US EQ.INC.EOHADZWTD7 XFRA DE000A2ARXE2 WISDOMTR.EUR.SC.DIV.EOADZWTD8 XFRA DE000A2ARXF9 WISDOMTR.E.M.EQ.INC.DLADZWTD9 XFRA DE000A2ARXG7 WISDOMTR.US EQ.INC.DLADLWTDP XFRA DE000A2JLJC9 WISDOMT.EO AG.BD E.Y.E.DZWTDQ XFRA DE000A2JLJD7 WISDOMTR.EO A.BD E.Y.EADZWTDR XFRA DE000A2JLJE5 WISDOMTR.EO GOV.BD EO DZWTDS XFRA DE000A2JLJF2 WISDOMTR.EO GOV.BD EOACDZVAU XFRA CH0305285295 VARIA US PROP. VINKUL.SF1WTDB XFRA DE000A2JEFE8 WISD.CBOE S+P 500 PU.DADZWTDI XFRA DE000A2JLJA3 WISDOMTR.AT1 COCO BD DLDZWTDF XFRA DE000A142K52 WISDOMTR.EUR.EQ.U.E.EOADZWTEZ XFRA DE000A142K45 WISDOMT.GERM.EQ.U.EOA DZWTIF XFRA DE000A142K60 WISDOMTR.JAP.EQ.U.E.DLHDZWTIZ XFRA DE000A142K78 WISDOMTR.JAP.EQ.U.E.ACCDZWTEC XFRA DE000A14ND20 WISDOMTREE US SC.DIV.DZWTED XFRA DE000A14ND04 WISDOMTREE E.M.SC DIV.DZWTEE XFRA DE000A14ND38 WISDOMTREE EUR.EQ.INC.DZWTEI XFRA DE000A14NDZ0 WISDOMTREE E.M.EQ.INC.DZWTES XFRA DE000A14ND46 WISDOMTREE EUR.SC.DIV.DZWTEU XFRA DE000A14ND12 WISDOMTREE US EQ.INC.DZWTEJ XFRA DE000A2PQ364 WISDOMTR.CLOUD COMP.DLADZWTDM XFRA DE000A2AGPX1 WISDOMTR.US QU.DV.GR.DADZWTEM XFRA DE000A2AHL75 WISDOMTR.GL.Q.DV.GR.DLADZWTIC XFRA DE000A2AE1R9 WISDOMTR.ENH.CO.U.E.DLADZW1TA XFRA DE000A2PUQR0 WSDMTR.BATT.SOL. DLADZWTDH XFRA DE000A14SLJ6 WISDOMTR.EUR.EQ.U.E.DLHDZ