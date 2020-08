DURCHBRUCH: PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3) und Remimazolam wird immer mehr zur Erfolgsstory. Nach der FDA-Zulassung am 03.07.2020 hatte das Unternehmen eine neue Entwicklungsstufe erreicht: 20.07. Remimazolam in China zugelassen und jetzt JAPAN: Kommerzieller Verkauf läuft an. Jetzt wird (ganz langsam) Geld verdient... Mundipharma, Remimazolam-Lizenznehmer für Japan, meldet die erfolgreiche Markteinführung mit den ersten kommerziellen Produktverkäufen von Anerem(R) (Remimazolam) zur Verwendung in der Allgemeinanästhesie. Gerade in derartig gesättigten Pharmamärkten ist die Neueinführung eines Wirkstoffs ...

