FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
G MED.INNOV.HLDGS 9GM KYG394621091
AB/FROM ONWARDS 07.08.2020 08:32 CET
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G MED.INNOV.HLDGS 9GM KYG394621091
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