Die Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power (WKN: A0RENB ISIN: CA0585861085 Ticker-Symbol: PO0) erlebte in den letzten Wochen einen wahre Berg- und Talfahrt. Noch bis in den Juli hinein jagte die Aktie von einem Verlaufshoch zum nächsten. Die Aktie markierte Kursniveaus, wie man sie lange Jahre nicht mehr gesehen hatte. Der Hype machte es möglich. Auf die Rally folgte die Korrektur. Und die hatte es bekanntlich in sich. Nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...