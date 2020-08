München (ots) - - Die Show startet Ende 2020 und schickt Hunde und ihre menschlichen Gefährten auf das Abenteuer ihres Lebens- Das Gewinnerduo darf sich auf eine halbe Million US-Dollar für sich selbst sowie 250.000 Dollar für eine Tierschutzorganisation seiner Wahl freuenAmazon Studios kündigt The Pack an, eine neue Show, die die unvergleichliche Beziehung zwischen Hunden und ihren menschlichen Gefährten feiert. Gemeinsam mit ihrer Hündin Lucy lädt Ski-Star und olympische Goldmedaillengewinnerin Lindsey Vonn (https://www.imdb.com/find?q=Lindsey+Vonn&ref_=nv_sr_sm) als Moderatorin von The Pack zwölf Hundeteams mit ihren Frauchen und Herrchen zu einem spannenden Abenteuer über mehrere Kontinente hinweg ein. Die Amazon Original Show wurde Anfang dieses Jahres gedreht und feiert später im Jahr bei Amazon Prime Premiere.In The Pack kämpfen die Teilnehmerteams um 500.000 Dollar und weitere 250.000 Dollar für eine Tierschutzorganisation ihrer Wahl. The Pack hilft dabei Hunden und Hundeliebhabern auf der ganzen Welt und spendete während der Dreharbeiten zusätzlich 250.000 Dollar an Wohltätigkeits- und Tierrettungsorganisationen in jedem Land, in dem gedreht wurde. Für den Sieg müssen sich die Teams auf die Stärken und Schwächen des Partners verlassen und beweisen, dass sie das Rudel mit der stärksten Bindung zueinander in The Pack sind. An jedem Schauplatz stellen sich Menschen- und Hundeduos Herausforderungen, die in Zusammenarbeit mit Tierärzten und zertifizierten Hundeexperten entwickelt wurden. Das Expertenteam begleitet die Gruppe auf der gesamten Reise und stellt sicher, dass sie für alle ein positives Erlebnis wird. The Pack wird von Amazon Studios und Renegade 83, einem Unternehmen von Entertainment One, produziert. Als Executive Producer fungiert Jay Bienstock (https://www.imdb.com/name/nm0081512/?ref_=fn_al_nm_1) gemeinsam mit Jay Renfroe (https://www.imdb.com/name/nm0719509/) und David Garfinkle (https://www.imdb.com/name/nm0307308/?ref_=fn_al_nm_2) von Renegade 83."The Pack ist eine ermutigende und mitreißende neue Show, die die einzigartigste Beziehung zwischen Menschen und ihren besten Freunden feiert", sagt Albert Cheng, Co-Head of Television bei Amazon Studios. "Unsere Prime-Mitglieder können sich auf ein unvergleichliches Abenteuer gefasst machen, wenn diese beeindruckenden Hunde und ihre Herrchen Herausforderungen im Team meistern und dabei noch einer guten Sache dienen. The Pack ist eine großartige Ergänzung für unser wachsendes Angebot globaler Wettbewerb-Shows.""Ich habe viele Hürden in meinem Leben gemeistert. Eine Sache, auf die ich in guten wie in schlechten Zeiten immer zählen konnte, war die Liebe meiner Hunde", sagt Lindsey Vonn. "Wie schon oft zuvor wird mich Lucy bei einem weiteren Abenteuer begleiten. Ich freue mich darauf, dass alle diesen unglaublichen Wettkämpfern und ihren geliebten Gefährten zusehen können und sie anfeuern."Bildmaterial zum Moderatorenduo und den Teilnehmern von The Pack finden Sie hier (https://amazoncorporate.box.com/s/bhiks1dubmtv47n8m2p7kcoqiosqtc2q).Weitere ausführliche Informationen zu den Gastgebern und den teilnehmenden Teams finden Sie im Amazon Newsroom (https://amazon-presse.de/Digitales/Amazon-Prime-Video/Newsdetail/amazon/de/Digitales/Prime-Originals/The-Pack/) und hier (https://amazoncorporate.box.com/s/c0pcjuo3kpj9s4kxmdis9gsmvikrmpjb).Prime-Mitglieder können The Pack exklusiv über die Prime Video-App auf Smart TVs, mobilen iOS und Android Geräten, Fire TV, Fire TV-Stick, Fire Tablets, Apple TV, Chromecast oder online unter www.amazon.com/originals (http://www.amazon.com/originals) streamen. Mitglieder können die Serie auch auf mobile Geräte downloaden, um sie offline ohne zusätzliche Kosten für ihre Mitgliedschaft anzusehen. Die Serie wird weltweit auf PrimeVideo.com für Prime-Mitglieder in mehr als 200 Ländern und Territorien verfügbar sein.Kunden, die noch keine Prime-Mitgliedschaft besitzen, können sich auf www.amazon.de/primevideo (http://www.amazon.de/primevideo) für eine Mitgliedschaft anmelden und das Angebot 30 Tage kostenlos testen.Pressekontakt:Amazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsMarcel-Breuer-Str. 1280807 MünchenTelefon: 089 35803-530Telefax: 089 35803-481E-Mail: presseanfragen@amazon.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8337/4673148