Daimler ist im Juli knapp an einem Absatzplus bei der Stammmarke Mercedes-Benz vorbeigeschrammt. Die Stuttgarter verkauften 185.836 Autos an Händler und direkt an Endkunden. Das waren noch zwei Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die Aktie hat zuletzt wieder die wichtige 200-Tage-Lionie überwunden.Daimler hat dennoch in jedem Jahresmonat weniger Autos abgesetzt. In den ersten sieben Monaten beläuft sich der Rückgang auf 16,2 Prozent. Den Tiefpunkt hatte Mercedes-Benz in der Corona-Krise im April ...

Den vollständigen Artikel lesen ...