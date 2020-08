Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenschluss bleibt es ruhig am Primärmarkt, so die Analysten der Helaba.Die Einkaufsmanagerindices in Italien und Spanien würden eine zunehmende Wachstumsdynamik signalisieren. Weltweit liege jedoch die Zahl von aktuellen Infektionen mit fast 7 Mio. auf einem sehr hohen Niveau. Auch in Europa steige infolge der Urlaubssaison das Risiko einer zweiten Infektionswelle. Die Verunsicherung bleibe somit noch erhöht. Die Anleihen der Peripherieländer seien im bisherigen Wochenverlauf jedoch robust gehandelt worden, sodass die 10J-Renditen auf das Niveau von Mitte März gefallen seien. Italienische Titel würden aktuell eine Rendite von 1,00% liefern. SPGBs und portugiesische Staatspapiere mit zehn Jahren Laufzeit würden bei 0,28% bzw. 0,31% rentieren. In Griechenland liege die 10J-Rendite bei 1,01%. (07.08.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...