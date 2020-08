Sveriges Riksbank: Result of Riksbank reversed auctions SEK bonds

Auction date 2020-08-07 Loan 1059 Coupon 1.00 % ISIN-code SE0007125927 Maturity 2026-11-12 Tendered volume, SEK mln 500 +/- 250 Volume offered, SEK mln 2,150 Volume bought, SEK mln 500 Number of bids 10 Number of accepted bids 2 Average yield -0.243 % Lowest accepted yield -0.243 % Highest yield -0.243 % accepted at lowest yield 100.00

? Auction date 2020-08-07 Loan 1053 Coupon 3.50 % ISIN-code SE0002829192 Maturity 2039-03-30 Tendered volume, SEK mln 500 +/- 250 Volume offered, SEK mln 1,534 Volume bought, SEK mln 500 Number of bids 14 Number of accepted bids 5 Average yield 0.284 % Lowest accepted yield 0.278 % Highest yield 0.290 % % accepted at lowest yield 77.38