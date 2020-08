Symrise hat mit dem Bericht vom Donnerstag starkes Zahlenwerk vorgelegt und die Aktie reagierte mit deutlichem Anstieg von gut drei Prozent. Am Freitag zieht es das Papier zwischenzeitlich sogar auf 113,90 Euro. In der Nachlese der Zahlen hat der Vorstand Heinz-Jürgen Bertram die starke Position und die stabile Verfassung der Lieferketten hervorgehoben. Symrise gehört neben Delivery Hero zu den potentiellen Nachrückern in den DAX.Die Deutsche Börse entscheidet in den Tagen um den 21. August, welches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...