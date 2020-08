HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Das erste Halbjahr habe den vorab veröffentlichten Daten entsprochen, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Bereich Autozulieferung sei wegen der begrenzten Abschätzbarkeit der weiteren Entwicklung Vorsicht angebracht./mf/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2020 / 05:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007030009

