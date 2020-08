Pressemitteilung der ERWE Immobilien AG:

* Stadt Krefeld mietet rund 3.400 qm Mietfläche* Investment in eine Mixed-Use Immobilie in Bestlage

Die ERWE Immobilien AG (ISIN DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX), Frankfurt am Main, hat die Büroflächen in ihrem Bestandsobjekt in der Krefelder Innenstadt an die Stadt Krefeld vermietet. Die Stadt hat die rund 3.400 qm Büroflächen in dem Bürohaus in der St. Anton Straße auf zunächst zehn Jahre angemietet, um dort Behördenbereiche unterzubringen. Der Vertrag beinhaltet die Option auf eine Verlängerung um fünf Jahre. Nach einem entsprechenden politischen Beschluss wurde der Mietvertrag jetzt unterzeichnet. "Wir freuen uns, dass wir einem Teil der Mitarbeiter der Stadt Krefeld ...

