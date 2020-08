Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 10.08.2020(Nr. 299) Inlandstourismus, Juni 2020(Nr. 300) Insolvenzen, Mai 2020 einschl. Trendindikator Juli 2020(Nr. 301) Bauhauptgewerbe (Umsatz und Beschäftigte), Mai 2020(Nr. N 047) Steuerlich geltend gemachtes Schulgeld fürkostenpflichtige Privatschulen (Erstveröffentlichung), Jahr 2016Dienstag, 11.08.2020(Nr. 302) Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) inprivaten Haushalten, 1. Quartal 2020(Nr. 303) Vierteljährliche Verdiensterhebung (Reallohn- undNominallohnindex), 2. Quartal 2020(Nr. 33) Zahl der Woche zum internationalen Tag der Jugend(12.08.2020): Jugendliche in Deutschland und Europa, Jahre 2005-2019Mittwoch, 12.08.2020(Nr. 304) Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge, Jahr 2019(Nr. N 048) Auszubildende in den Branchen Gastgewerbe, Tourismus,Einzelhandel und Veranstaltungen, Jahre 2010-2019Donnerstag, 13.08.2020(Nr. 305) Inflationsrate (Verbraucherpreisindex inklusiveHarmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Juli2020(Nr. 306) Großhandelspreise, Juli 2020(Nr. 307) Jährliche Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts, Jahr2019(Nr. 308) Regionale Armutsgefährdung (Mikrozensus), Jahr 2019Freitag, 14.08.2020(Nr. 309) Lohnsteueranmeldungen, Jahr 2019(Nr. 310) Stromerzeugung aus Klärgas, Jahr 2019(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind imInternetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 WiesbadenTelefon: +49 (0) 611 / 75 34 44www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitagsvon 8 bis 15 Uhr. Pressekontakt:Rückfragen an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/4673210