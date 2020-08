Linz (www.anleihencheck.de) - Großbritannien scheint von einer zweiten "Corona-Welle" derweil verschont zu bleiben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die britische Regierung habe ihre Schlüsse aus dem Trauma der vergangenen Monate gezogen und fahre nun eine restriktivere Politik zur Eindämmung des Virus. Ein Beispiel dafür sei die jüngste Einführung von Quarantäneverpflichtungen für Reisen in europäische Risikogebiete. Vor diesem Hintergrund sehe die Bank of England zumindest vorerst von einer Senkung ihrer Leitzinsen in negatives Terrain ab. In der gestrigen Zinssitzung sei dementsprechend weder in die eine, noch in die andere Richtung an der Zinsschraube gedreht worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...