Die CME Group, die Betreiberin der COMEX, der Rohstoffbörse für Edelmetalle, Kupfer und Aluminium, hat am 06.08.2020 in einer diesbezüglichen Mitteilung bekannt gegeben, dass sie die Margin-Anforderungen auf Silberkontrakte erneut anhebt.Bei den COMEX 5000-Silver-Futures wurde mit Wirkung zum Handelsschluss am Freitag dem 07.08.2020 die "Maintenance Margin" um 15 % erhöht. Damit steigt diese von zuvor 10.000 US-Dollar auf 11.500 US-Dollar je Kontrakt.Die CME Group hatte Ende Juli bereits zwei Mal die Margin-Anforderungen auf Silberkontrakte erhöht. Zuletzt wurden sie von 9.000 US-Dollar auf 10.000 US-Dollar je Kontrakt angehoben. Wie gestern bekannt gegeben wurde, wird es heute ein weiteres Mal zu einer Erhöhung der Sicherheitsleistungen kommen.

