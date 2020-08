Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Gold ist heiß, Silber noch viel mehr. Die Edelmetalle kennen kein Halten mehr. Nachdem der Goldpreis das Hoch aus dem Jahr 2011 bei 1.921 Dollar aus dem Markt genommen hatte, ging es praktisch ohne Unterbrechung in Richtung 2.000 Dollar. Und auch diese magische Marke, die als schier uneinnehmbar galt, bot keinen Widerstand, sondern wurde ebenfalls von den Bullen überwunden. "Dennoch: Wir sind mittlerweile in eine parabolische Bewegung eingebogen, kurzfristig steigen die Risiken", sagt Markus Bußler. Allerdings sei der Begriff Risiken relativ zu sehen, immerhin befänden sich die Edelmetalle in einem Bullenmarkt und hier seien Rücksetzer Kaufchancen. Es gehe bei Rücksetzern vor allem darum, die Ruhe zu bewahren und die Chancen, die sich dann bieten, zu ergreifen. Im Rahmen der Einzelaktien geht es dieses Mal unter anderem um den Aktionärs-Tipp Hecla. Die Aktie hat eine beeindruckende Rallye hinter sich. Die Zahlen für das abgelaufene Quartal haben gezeigt, dass der Umsatz um rund 25 Prozent gestiegen ist und der Konzern bereinigt wieder die Gewinnzone erreicht hat. Zudem hat der Konzern gut auf die Corona-Krise reagiert. "Auch hier bedarf es sicherlich einer kleinen Korrektur", meint Markus Bußler mit Blick auf den Chart. Doch der Trend sollte grundsätzlich weiter nach oben zeigen. Weitere Themen in der Sendung sind unter anderem Endeavour Mining und B2Gold - die beiden Goldkonzerne haben Quartalszahlen für das zweite Quartal geliefert und beide zeigen sich trotz Corona gut gerüstet. Die Prognose überzeugt bei beiden. B2Gold will die Eine-Million-Unzen-Marke knacken und die Kosten sollen auf rund 800 Dollar fallen. "Das ist eine beeindruckende Story, die B2Gold in den vergangenen Jahren gezeigt hat." Dazu geht es noch um einen spekulativen Titel, der gerade konsolidiert und in den kommenden Wochen und Monaten weiter positiv überraschen dürfte. Welche Aktie das ist, das erfahren Sie im Video, das Sie gleich hier ansehen können. Wollen Sie dabei sein bei der Rallye der Edelmetallaktien? Dann testen Sie den Börsendienst "Goldfolio" vier Wochen für nur 49 Euro. Alle Details unter: https://www.goldfolio.de/start.htm Schafft Gold den Ausbruch? Wie steht es um Silber, Öl & Co? Bleiben Sie informiert mit dem wöchentlichen NEWSLETTER von Rohstoff-Experte Markus Bußler. Jetzt kostenlos registrieren! http://www.goldfolio.de Auf der Homepage erhalten Sie unter anderem auch weitere Infos zum Goldfolio Börsendienst. Nutzen Sie das attraktive Kennenlern-Angebot. Facebook: https://www.facebook.com/BusslersGoldgrube