Während der Bitcoin jüngst wieder zurück in einen Aufwärtstrend gefunden hat, sinkt gleichzeitig die "Bitcoin-Dominanz". Das ist der Anteil der Bitcoin-Marktkapitalisierung an der Kapitalisierung aller Kryptowährungen. Was zunächst gegen die Kursaussichten des "digitalen Golds" zu sprechen scheint, stellt sich auf den zweiten Blick als klassischer Wegbegleiter der bisherigen Krypto-Haussen heraus.Die größte Kryptowährung der Welt kämpft derzeit mit der 12.000 US-Dollar-Marke. Aus technischer Sicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...