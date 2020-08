Vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts halten sich Europas Anleger bedeckt. Der Dax und der EuroStoxx50 lagen am Freitagvormittag jeweils 0,4 Prozent im Minus bei 12.538 Zählern beziehungsweise 3224 Punkten. Auf die Stimmung drückten die steigenden Zahlen bei den Corona-Neuinfektionen in vielen Ländern, auch in Deutschland.

Den vollständigen Artikel lesen ...