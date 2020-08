Wien (www.anleihencheck.de) - Mit dem US-Arbeitsmarktbericht steht zum Abschluss der Woche nochmals ein Highlight am Kalender, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Corona-Krise habe binnen weniger Wochen zu einem Abbau von rund 22 Mio. Beschäftigten geführt. Mit der Lockerung der Eindämmungsmaßnahmen hätten seit dem Tief ca. 7,5 Mio. Arbeitnehmer wieder an einen Arbeitsplatz zurückkehren können. Zuletzt sei aber der Aufbau von Jobs aufgrund der gestiegenen Infektionsdynamik ein wenig ins Stocken gekommen. Der monatliche Beschäftigungszuwachs dürfte sich daher abgeflacht haben. Dies sei insofern problematisch als sich Republikaner und Demokraten immer noch nicht auf eine Fortsetzung der auslaufenden zusätzlichen Arbeitslosenhilfe geeinigt hätten. Ein zu langes Taktieren der beiden Parteien stelle ein veritables Konjunkturrisiko für die konsumlastige US-Wirtschaft dar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...