Der Brent-Ölpreis ist am Freitagvormittag gefallen. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.30 Uhr in London bei 44,75 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am Donnerstag hatte der Brent-Future zuletzt bei 45,09 Dollar notiert.Licht und Schatten würden sich am Ölmarkt fast im Tagesrhythmus abwechseln, erklären die Analysten der Commerzbank. Eigentlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...