Märkte um 12: Neue DAX-Kaufsignale greifbar - Tencent im Visier von Donald Trump

Die volatile DAX-Seitwärtsbewegung der vergangenen Tage setzt sich auch am Freitagmittag fort. Zeitweise korrigiert der Index um 0,4 Prozent und notiert damit im Bereich der 12.500er-Marke. Ein Ausbruch über 13.000 Zähler würde hier das nächste Kaufsignal bedeuten.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,4% 12.544 MDAX +0,0% 26.796 TecDAX +0,7% 3.020 SDAX -0,4% 12.025 Euro Stoxx 50 -0,5% 3.225

Am Freitagmittag haben im DAX sieben Titel gewonnen und 23 verloren. Der mit Abstand stärkste Verlierer war die Aktie von MTU Aero Engines (WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0). Für den Kurs geht es zeitweise um über vier Prozent nach unten.

Anleger blickten am Freitagmittag auf die Aktie von Nordex (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554). In den Augen der Anleger hat das Nordex-Management in den vergangenen Tagen und Wochen einige richtige Entscheidungen getroffen, sodass die im TecDAX und SDAX gelistete Aktie des Windturbinen-Herstellers zuletzt eine Erholungsrallye hinlegen konnte. Diese wurde heute mit einem Minus von zeitweise rund zwei Prozent erst einmal unterbrochen.

