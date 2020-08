BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am 18. August an einer Kabinettsitzung mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (beide CDU) teilnehmen. Eine Einladung zur Teilnahme an einer Kabinettsitzung in Nordrhein-Westfalen sei "unabhängig von anderen Terminen der Kanzlerin vor geraumer Zeit ausgesprochen" worden, erklärte das Kanzleramt Dow Jones Newswires.

Zuerst hatte die Rheinische Post über die Teilnahme Merkels berichtet. Anschließend wird sie laut der Zeitung mit Laschet, der sich um den CDU-Vorsitz bewirbt, auf Zeche Zollverein in Essen fahren. Dort wolle sie sich über die Arbeit der sogenannten Ruhr-Konferenz informieren. In 50 Veranstaltungen mit 4000 Teilnehmern seien bisher 74 Zukunftsprojekte für den Wandel der Kohle-Region erarbeitet worden. Merkel hatte im Juli auch an der bayerischen Kabinettssitzung in Herrenchiemsee mit Landesregierungschef Markus Söder (CSU) teilgenommen.

