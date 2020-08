Wie die Deutsche Bundesbank auf ihrer Webseite mitteilt, ist der Target-2-Saldo per Ende Juli 2020 auf über 1 Billion Euro gestiegen.Danach betrug dieser per 31.07.2020 genau 1.019.214.084.029,88 Euro.Target2 ist ein Zahlungsverkehrssystem, über das nationale und grenzüberschreitende Zahlungen in Zentralbankgeld schnell und endgültig abgewickelt werden. Diesen Zahlungen können ganz unterschiedliche Geschäfte, wie z. B. die Zahlung einer Warenlieferung, der Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers, die Gewährung oder Rückzahlung eines fälligen Darlehens oder die Geldanlage bei einer Bank zugrunde liegen.

