Nach den Zahlen ging es für die TeamViewer-Aktie bergab. Gewinnmitnahmen drückten die Aktie in den vergangenen Tagen rund 13 Prozent nach unten - da helfen auch positive Langfrist-Aussichten nicht weiter.TeamViewer profitierte zuletzt weiter von einer hohen Nachfrage in der Corona-Pandemie und wusste dabei zu überzeugen. Das zweite Quartal sei erwartet stark gewesen, so der Tenor der Analysten. Allerdings ...

