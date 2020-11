Der Softwarekonzern TeamViewer blickt nach einem starken dritten Quartal etwas optimistischer auf das Gesamtjahr.Der Softwareanbieter TeamViewer sieht sich nach dem dritten Quartal in seinen Wachstumszielen bekräftigt und legt beim Jahresausblick noch ein Schippchen drauf. Zwar wuchs das Unternehmen bei den in Rechnung gestellten Umsätzen deutlich langsamer als im ersten Halbjahr, als der Home-Office-Boom in der ersten Corona-Welle die Geschäfte mit Software zur Fernwartung und Videokonferenzen ...

