FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BMW nach Zahlen von 62 auf 66 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Operativ sei das zweite Quartal des Autobauers noch schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Markterholung dürfte regional sehr unterschiedlich und in Teilen sehr schleppend verlaufen. Er gehe jedoch davon aus, dass sich das Premiumsegment sowie die Nachfrage nach E-Mobilität schneller erholt als das Volumensegment, insbesondere in Europa. Punzet sieht auf Seiten von BMW Wettbewerbsvorteile, auch mit Blick auf das Thema Nachhaltigkeit./ck/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2020 / 09:57 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2020 / 10:18 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005190003

