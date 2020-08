Die Aktie von GR Silver Mining markierte vor wenigen Tagen ein neues Allzeithoch. Der Silber-Explorer könnte nun rund 10 Prozent tiefer einen neuen Anlauf nehmen. Allerdings muss auch der Silberpreis mitspielen.

Gold und Silber: RSI mahnt zur Vorsicht

In weniger als vier Monaten hat der Silberpreis um rund 90 Prozent zugelegt. Allein in der vergangenen Woche gab es einen Anstieg um grob ein Fünftel. Auf Monatsbasis haben die Anleger den stärksten Anstieg seit 40 Jahren mitverfolgen können. Heute morgen markierte die Notiz in Asien bei knapp unter 30 US-Dollar den höchsten Preis seit Februar 2013, inzwischen wird Silber mehr als einen Dollar niedriger gehandelt. Wichtige technische Indikatoren mahnen derzeit zur Vorsicht. Der RSI von Silber mahnt mit knapp 80 zur Vorsicht, beim Goldpreis liegt diese Kennzahl mit knapp 90 schon deutlich im überkauften Bereich.

Kommt der nächste Anlauf?

Die Frage ist, ob sich nun eine größere Korrektur ankündigt oder aber eine Verschnaupause, was nach dem starken Anstieg nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...