Es gibt gute Gründe, ein Elektroauto zu fahren

Man kann es nicht abstreiten. Die Meinungen zum Thema Elektroauto liegen teilweise diametral auseinander. Der spanische Automobilhersteller Seat nennt ein paar Punkte, die durchaus FÜR ein Elektroauto sprechen.

Denn außer dem Bestreben nach umweltfreundlicher Mobilität gibt es noch etliche andere Vorteile für Fahrer von Elektrofahrzeugen. Einige davon gelten zwar nicht in jedem europäischen Land, können anderen Ländern wie Deutschland aber durchaus als gutes Beispiel dienen.

Nicht mehr im Stau stehen zu müssen, ist einer der Anreize, mit denen immer mehr Kommunen die Nutzer von Elektroautos locken möchten. In vielen europäischen Städten dürfen sie daher die Bus- oder Taxispur benutzen. In Madrid gibt es sogar eigene Fahrspuren für voll besetzte oder umweltfreundliche Autos. Dank dieser Maßnahme können Pendler etwa aus den Vororten ihre tägliche Fahrtzeit um bis zu 30 Minuten reduzieren. Für viele Nutzer ist das sogar der Hauptgrund für die Nutzung eines Elektrofahrzeugs.

Zudem bieten immer mehr Städte Parkmöglichkeiten speziell für Elektroautos - von vergünstigten sogar bis hin zu kostenlosen. Fast 300 europäische Städte haben bereits heute Umweltzonen eingerichtet. Und es werden immer mehr. "Elektroautos sind die Lösung für solche Einschränkungen in Städten. Und auch die Ladeinfrastruktur wird Stück für Stück besser. Es gibt bereits mehr als 150.000 öffentliche Ladesäulen in Europa und quasi täglich werden es mehr. Die Stadtverwaltungen wissen, dass sie sich für den Aufbau einer Ladeinfrastruktur einsetzen und Anreize für die Installation von Ladepunkten in Privathaushalten und Unternehmen bieten müssen.

Zudem bieten immer mehr Hotels, Restaurants und Einkaufszentren als zusätzlichen Kundenservice Parkplätze mit Ladesäulen, wo man die Batterie während des Einkaufs kostenlos aufladen kann. Mit der SEAT App lässt sich der Ladezustand der Batterie des Mii electric jederzeit über das Mobiltelefon überwachen. Der Mii electric hat zudem eine Reichweite von bis zu 358 Kilometern im Stadtverkehr. Damit kann man mehrere Tage durch die Stadt pendeln, ohne aufladen zu müssen. Zudem werden Elektrofahrzeuge in vielen europäischen Ländern bezuschusst, darunter auch in Deutschland.

Der Wermutstopfen:

Das haben Kunden erkannt und eine so große Nachfrage erzeugt, dass der Wagen für das Jahr 2020 nicht mehr verfügbar ist. Aus diesem Grund kann der SEAT Mii electric aktuell nicht mehr ab Werk bestellt werden. Das Fahrzeug ist voraussichtlich ab 2021 wieder verfügbar.

