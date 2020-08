Es war schon eine richtige Achterbahnfahrt, die der Platinpreis in den letzten Jahren hingelegt hat. Und als man 2019 hoffte, dass sich kurz über dem Zyklustief vom Oktober 2008 ein wenn auch fragiler Boden gebildet hatte, kam Corona und zerschoss diesen Boden (s. linkes gelbes Rechteck in Chart 1).Wie aber auch Silber, welches sich wie in einem "Slingshot' Szenario bewegte und nach einer klassischen Bärenfalle nach oben ausbrach, könnte nun auch Platin charttechnisch "wachgeküsst' werden.Denn in dieser Woche hat Platin begonnen, an seinem langfristigen Abwärtstrend zu kratzen (s. rechtes gelbes Rechteck in Chart 1). Zwar ist der letzte Handelstag des August noch weit weg. Gleichwohl zeigen die deutlich gestiegenen Umsätze in Chart 2, dass der Markt "mit den Hufen scharrt'.

