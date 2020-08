Der Spezialist für digitale Tools zur Datenanalyse hat die Erwartungen der Analysten verfehlt, die Aktie sackte 9,7 % ab. Übrig bleibt ein Börsenwert von 11 Mrd. $. Für diesen Betrag bekommt man folgendes Bündel:



Im ersten Halbjahr 205 Mio. $ Umsatz (+ 29,7 %) und ein auf 37,9 Mio. $ fast verdreifachtes operatives Defizit. Auf bereinigter Basis ergab sich ein Verlust von 4,8 Mio. $ (vor einem Jahr: + 3,9 Mio. $). Positiv und stabil blieb der operative Cashflow bei 6,6 Mio. $.



Für die Cloud-basierten ALTERYX-Tools interessieren sich vielfach Bank-Analysten, Unternehmen, Institutionen. Die Zahl der Kunden lag Ende Juni bei 6.714. Zum Jahresende peilen die Kalifornier einen wiederkehrenden Umsatz von 500 Mio. $ an (+ 30 %). Schreibt man dieses Tempo auf drei Jahre fort, so wird aktuell rund die 11-fache Umsatzerwartung (für 2023) gezahlt.



Für das Gesamtjahr 2019 hatte das Unternehmen 27,1 Mio. $ Gewinn ausgewiesen (2018: 28,0 Mio. $, jeweils unbereinigt). Wiederholung und Steigerung solcher Erfolge bleiben greifbar, auch wenn das Management sich für dieses Jahr bedeckt hält. Insgesamt verwundert es aber nicht, dass 14,4 % der gehandelten ALTERYX-Aktien zurzeit "short" stehen.



Das vor 23 Jahren als SRC gegründete Unternehmen firmiert seit 2010 unter ALTERYX, beim IPO im März 2017 startete die Aktie zu 14 $ Emissionspreis. Nach dem Tief vor fünf Monaten (75,17 $) wurden neue Höhen und als Kursspitze 185,75 $ erreicht.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



