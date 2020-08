FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Saldo der Deutschen Bundesbank aus dem europäischen Zahlungsverkehrssystem Target 2 ist im Juli erstmals über die Marke von einer Billion Euro gestiegen. Der Saldo habe zum 31. Juli auf 1,019 Billionen Euro zugelegt, hieß es auf der Internetseite der Bundesbank am Freitag. Ende Juni hatte der Saldo noch bei 995 Milliarden Euro gelegen.



Angesichts der massiven Anleihekaufprogramme der Europäischen Zentralbank (EZB) ist der Anstieg nicht überraschend. Die Notenbank hat in der Corona-Krise mit PEPP ein neues Programm aufgelegt. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 1,35 Billionen Euro. Zudem wird das bisherige APP-Programm fortgeführt.



Target 2 ist ein Zahlungsverkehrssystem, über das nationale und grenzüberschreitende Zahlungen in Zentralbankgeld abgewickelt werden. Der Saldo der Bundesbank beschreibt Forderungen gegenüber der EZB. Die EZB hingegen hat Forderungen gegenüber Ländern wie Italien und Spanien. Inwieweit diese Salden eine Gefahr darstellen ist unter Ökonomen umstritten./jsl/jkr/jha/

