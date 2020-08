Wien (www.fondscheck.de) - Union Investment hat für das erste Halbjahr ein Nettomittelaufkommen in Höhe von 4,3 Milliarden Euro verzeichnet, so die Experten von "FONDS professionell".Der Kursverfall an den Märkten im Zuge der Covid-19-Pandemie habe damit dem zentralen Fondsanbieter der deutschen Volks- und Raiffeisenbanken zwar einen Dämpfer versetzt. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum habe das Haus noch Neugeld in Höhe von neun Milliarden Euro eingesammelt. Dennoch zeige sich das Geschäft relativ robust. Das verwaltete Vermögen sei um gut zehn Milliarden auf 359,8 Milliarden Euro geklettert. ...

