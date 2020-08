FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach den starken Zahlen und einem optimistischen Ausblick der LEG Immobilien vom Donnerstagnachmittag ist der Kurs der Aktie am Freitag auf ein Rekordhoch gestiegen. In der Spitze legte das Papier um 2,3 Prozent auf 127,24 Euro zu, das war der höchste Stand der mehr als siebenjährigen Börsenhistorie. Zuletzt betrug der Aufschlag 1,3 Prozent auf gut 126 Euro.



An diesem Freitag stellte das Unternehmen zudem für die kommenden Jahre einen stärkeren Mietzuwachs in Aussicht als im laufenden Turnus. Mehrere Investmentbanken wie Goldman Sachs, JPMorgan und UBS bekräftigten die Kaufempfehlungen für die Aktien. Die Analysten lobten vor allem das operative Gewinnziel (FFO) der Immobiliengruppe für das laufende Jahr./bek/jha/

