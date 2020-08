=== M O N T A G, 17. August 2020 *** 01:50 JP/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) *** 06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1H, Luxemburg *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index August *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS D I E N S T A G, 18. August 2020 *** 00:30 AU/BHP Group, Jahresergebnis, Melbourne 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt 33. Kalenderwoche, Frankfurt 07:30 DE/Zooplus AG, Ergebnis 1H, München 07:35 DE/Tele Columbus AG, Ergebnis 2Q, Berlin 07:40 DE/Home24 SE, Ergebnis 1H, Berlin 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 2Q 08:30 DE/Helma Eigenheimbau AG, Ergebnis 1H, Lehrte *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 7-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd EUR *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q, Atlanta *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 2Q, Bentonville *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juli 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) 22:30 US/Alcon Inc, Ergebnis 2Q, Fort Worth M I T T W O C H, 19. August 2020 06:45 CH/Zur Rose Group AG, ausführliches Ergebnis 1H, Frauenfeld 07:00 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Ergebnis 1H, Langen *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juni *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Juli 08:00 FI/Fortum Oyj, Ergebnis 2Q, Espoo 08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 2Q, Kopenhagen *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Juni 10:00 DE/LEG Immobilien AG, Online-HV 10:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juli 11:00 DE/Verband der Chemischen Industrie, Forschungs-PK, Frankfurt 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd EUR *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 28./29. Juli D O N N E R S T A G, 20. August 2020 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht August mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 07:00 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 2Q, Hamburg 07:00 DE/Voltabox AG, Ergebnis 1Q, Delbrück 07:30 FI/Ferratum Oyj, Ergebnis 1H, Helsinki *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juli *** 08:00 CH/Handelsbilanz Juli 08:00 LU/Global Fashion Group SA, Ergebnis 2Q, Senningerberg *** 08:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1H, München *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 10:00 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG, Online-HV *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 16. Juli *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index August *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Juli F R E I T A G, 21. August 2020 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1H, Grünwald 08:00 DE/MBB SE, Ergebnis 1H, Berlin *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe August (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe August (1. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Eurozone August (1. Veröffentlichung) 10:00 DE/Aumann AG, HV, Bielefeld *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe August (1. Veröffentlichung) *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 8-tägigen Dollar-Tenders *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe und Service Markit August (1. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Juli *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone August (Vorabschätzung) - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen - EU/Ratingüberprüfungen für Frankreich (Moody's), Estland (S&P), Lettland (S&P), Schweiz (S&P), Bosnien-Herzegowina (Moody's), Bulgarien (Fitch), Türkei (Fitch) S O N N T A G, 23. August 2020 19:10 DE/ZDF, Sommerinterview mit der Grünen-Vorsitzenden Baerbock, Berlin ===

