Gewinnmitnahmen und die getrübten Geschäftsaussichten für gesamte Autozulieferindustrie drücken am Freitag die Leoni-Aktie nach unten. Die Leoni-Titel verlieren nahezu sechs Prozent und reihen sich die Liste der größten Tagesverlierer in dem Sektor ein. Auslöser für den Preisdruck bei Zulieferer-Aktien waren vor allem Zahlen vom Branchenriesen ZF Friedrichshafen. Das Unternehmen vom Bodensee hat am Freitag deutlichen Umsatzeinbruch im zweiten Quartal vermeldet und einen Verlust von 911 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...