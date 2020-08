Bei der AT&T Aktie kommen Dividendeninvestoren dank der hohen Dividendenrendite von aktuell 7 Prozent voll auf ihre Kosten. Allerdings war die Dividende in den letzten 10 Jahren das Einzige, was dir bei AT&T eine Rendite bescherte. Kursgewinne gab es mit der Aktie nämlich nicht. Vielmehr bewegte sich der Kurs innerhalb der letzten 10 Jahren in einer Spanne zwischen 26$ und 40$. Aktuell ist die AT&T Aktie mal wieder am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...