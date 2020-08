Hamburg (ots) - Christopher Nolans TENET startet am 26. August 2020 in den deutschen Kinos. Der Vorverkauf beginnt am 12. August. Ab eine Minute nach Mitternacht, können sich Kinotickets - auch für Vorstellungen in Englischer Originalversion - für den geheimnisvollen Agenten-Thriller bei CinemaxX gesichert werden. Noch vor dem bundesweiten Kinostart des neuen Sci-Fi-Action-Spektakels des renommierten britisch-amerikanischen Regisseurs erwartet Kinofans ein ganz besonderes Highlight: Gemeinsam mit Warner Bros. Pictures bringt CinemaxX das von Publikum und Kritik gleichermaßen gefeierte Meisterwerk INCEPTION anlässlich seines zehnjährigen Jubiläums erneut auf die große Leinwand. Dieses besondere Kino-Special wird den Zuschauern neben exklusivem Hintergrundmaterial zu INCEPTION auch einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und auf bisher nicht gezeigtes Filmmaterial aus Nolans mit Spannung erwarteten Film TENET bieten, der zwei Wochen später, am 26. August weltweit uraufgeführt wird. Alle Informationen sowie Tickets gibt es unter www.cinemaxx.de (http://www.cinemaxx.de)Am 26. August startet TENET in den deutschen Kinos und Fans des INCEPTION Masterminds können es kaum erwarten, dass Nolans Herzensprojekt endlich seinen Weg auf die große Kinoleinwand findet! Christopher Nolan zählt zu den größten Filmemachern unserer Zeit. Seine Filme sind eine Mischung aus Action und Arthouse. Nun kommt am 26. August TENET in die deutschen Kinos und Nolan-Fans dürfen sich sicher sein, dass eine große Überraschung auf sie wartet.John David Washington ist der Protagonist in Christopher Nolans neuem Sci-Fi-Actionspektakel TENET. Um die gesamte Welt vor dem Untergang zu bewahren, steht dem Protagonisten nur ein einziges Wort zur Verfügung: TENET. Seine Mission führt ihn in eine zwielichtige Welt der internationalen Spionage, in der die Gesetze der Zeit nicht zu gelten scheinen. Zeitreisen? Nein. Inversion.Zum internationalen Cast von TENET gehören unter anderem Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Martin Donovan, Fiona Dourif, Yuri Kolokolnikov, Himesh Patel, Clémence Poésy, Aaron Taylor-Johnson, sowie Michael Caine und Kenneth Branagh. Emma Thomas und Nolan produzieren den Film. Thomas Hayslip fungiert als ausführender Produzent. Zu Nolans Kreativteam gehören darüber hinaus Kameramann Hoyte van Hoytema, Produktionsdesigner Nathan Crowley, Editorin Jennifer Lame, Kostümdesigner Jeffrey Kurland, Visual Effects Supervisor Andrew Jackson und Special Effects Supervisor Scott Fisher.Die Filmmusik stammt von Ludwig Göransson. TENET entstand an Originalschauplätzen in sieben verschiedenen Ländern.Wer den Vorverkaufsstarts für Nolans Agenten-Thriller TENET, auf keinen Fall verpassen will, kann den CinemaxX Ticketalarm aktivieren - sobald der Vorverkauf startet, erhält der User eine Benachrichtigung: https://www.cinemaxx.de/film/tenetDie Welt hat sich verändert - CinemaxX auch.Kernbestandteil des Kinobetriebs im neuen Normal ist ein Sicherheits- und Hygienekonzept, das CinemaxX gemeinsam mit seinem Mutterunternehmen Vue International erarbeitet hat, und das den offiziellen gesetzlichen Auflagen entspricht sowie im Einklang mit dem Schutz- und Hygieneplan der Kinoverbände ist.Alle Informationen gibt es auf www.cinemaxx.de/gesundbleiben (http://www.cinemaxx.de/gesundbleiben)Pressekontakt:CinemaxX Holdings GmbHIngrid Breul-Husar040/45068179presse@cinemaxx.comOriginal-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9588/4673849