Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mehrfach hat der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) die Marke von 178,01 getestet, bislang ohne Erfolg, so die Analysten der Helaba.Rücksetzer seien jedoch wenig ausgeprägt gewesen und so zeige sich der Future im Wochenverlauf per saldo gut behauptet. Wichtig sei die Unterstützung um 176,80. Hier würden sich die 21-Tagelinie und die Anfang Juni beginnende Unterstützungslinie finden. Die Indikatorenlage sei nicht idealtypisch, denn der niedrige ADX weise trotz Kaufsignal des DMI und des MACD auf eine fehlende Trendbewegung hin. Breche obige Marke, entstünde Potenzial bis 175,93 (38,2%-Retracement). (07.08.2020/alc/a/a) ...

