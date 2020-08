Wien (www.fondscheck.de) - Fondssparpläne stehen in der Gunst der Anleger immer weiter oben, so die Experten von "FONDS professionell".Die österreichischen Volksbanken hätten in diesem Jahr trotz der Corona-Pandemie im ersten Halbjahr den Absatz um 10.300 Stück gesteigert und damit die Marke von 100.000 Stück überschritten. Das gehe aus aktuellen Zahlen der Union Investment Austria beziehungsweise ihres Kooperationspartners, dem Volksbanken-Verbund, hervor. Die Union Investment vertreibe in Österreich ihre Retailprodukte exklusiv über die Volksbanken. ...

