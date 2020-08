Flatex ist durch die Übernahme von Degiro zu einem der führenden Onlinebrokern in Europa geworden. Während in Deutschland die Konkurrenz mit Smartbroker und Trade Republic zugenommen hat, die inzwischen ein besseres Angebot haben als der einstige Preisbrecher Flatex, so ist Degiro in europäischen Ländern wie den Niederlanden, Spanien das vielleicht beste Angebot auf dem Markt. Die Fusion sollte auch Kosten sparen und wurde durchgeführt bevor der Handel von Privatanlegern zuletzt deutlich zugenommen hat und Flatex hervorragende Zahlen präsentieren konnte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...