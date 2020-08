Nach der ersten erfolgreichen virtuellen Rohstoffkonferenz im Juli geht die SF Conference Series am kommenden Mittwoch (12. August) in die zweite Runde. Mit dabei sind u.a. als Speaker Keith Neumeyer von First Majestic Silver, und von Unternehmensseite u.a. Integra Resources, Westhaven Ventures und viele weitere Gold- und Silberfirmen. Anleger können sich hier kostenlos anmelden.

Alle Vorträge werden simultan ins Deutsche übersetzt

Am 8. Juli veranstaltete Soar Financial Partners die erste virtuelle Rohstoffkonferenz in Deutschland. Mehrere hundert professionelle Investoren aus der ganzen Welt waren per Zoom dabei. Nun geht diese Konferenz in die zweite Runde. Mit dabei sind als Speaker Keith Neumeyer, CEO von ...

